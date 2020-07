Bayram diye her gün et tüketmeyin

Bu yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda sosyal mesafenin yanı sıra, hijyene ve beslenme kurallarına çok dikkat etmek gerekiyor.



ÇAPRAZ BULAŞA DİKKAT

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman bayramda hem beslenme hataları hem de gıda hijyeni konusunda dikkat etmemiz gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Korona virüsün çok önemli bir tehdit olduğu bugünlerde gıda hijyenine son derece dikkat etmek gerekiyor. Çünkü, gıdaların üzerindeki mikroorganizmalar çapraz bulaş sonucu vücudumuza geçebiliyor.



BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIR

Örneğin; yıkanmamış domatese dokunduktan sonra ellerinizi yıkamayıp, yemek üzere olduğunuz bir başka yiyeceğe değdirerek bu yiyeceği tükettiğinizde domatesteki mikroorganizmaların çapraz bulaşına maruz kalıyorsunuz.

Yapılan çalışmalara göre proteinden zengin ve posadan fakir beslenen kişilerde bağırsaktaki zararlı bakterilerin sayısı artarken yararlı bakterilerin sayısı düşüyor. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasından tutun, kilo verememe gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Bayramda bağırsak sağlığınızı korumak için eti her öğün ya da her gün tüketmemeye gayret edin, öğünlerinizde et yerine sebze ve salataya yer açın. Bu sayede posa alımını artırarak bağırsak sağlığınızı korumuş olursunuz.



ETİ MANGAL ATESİNE YAKIN TUTMAYIN

TOPLUMUMUZDA kurban etini mangalda tüketmek adeta bir keyif. Ancak; bu keyifli ortamlarda mangala koyduğunuz etin ateşe olan mesafesi en az sosyal mesafe kadar mühim. Et mangal ateşine 15-20 cm'den daha yakınsa kanserojen madde oluşma riski artıyor, ayrıca et yağlı ise ateşe damlayan yağların tekrar buharlaşıp ete yapışması da oldukça zararlı etkilere sahip. Bu nedenle mangal yaparken mümkün olduğunca yağsız etleri tercih edin ve iç yağ kullanmaktan kaçının.



DAMAR SAGLIGINIZ İÇİN İÇ YAG EKLEMEYİN

ET ve türevlerinde bulunan doymuş yağlar kanda kolesterolün yükselmesine yol açarken, bu da kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Bunun aksine zeytinyağı, ceviz, fındık gibi besinlerde bulunan çoklu doymamış yağ asitleri ise kalp damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Bu nedenle eti sadece kendi yağında pişirin, iç yağlardan eklemeyin, etin yağlı kısımlarını tüketmeyerek kalp damar sağlığınızı koruyun.