Çeşme’de gece alem gündüz test

İzmir Çeşme'de beach club ve konserlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanması, eğlence sevdalısı ünlüleri evlere kaçırıyor.

HAFTADA İKİ KEZ

Gece korona korkusunu unutan sosyetik isimler gündüzleri de soluğu korona testi yaptırmakta alıyor. Sürekli ceza yiyen ve medyaya haberleri düşen popüler isimler, ev partileri düzenlemeye devam ediyor. İzmir'de özel bir laboratuvar sahibinden edinilen bilgiye göre, lüks villalarında DJ'lerle çılgınca eğlenen sosyetenin aklına gündüz korona virüs geliyor. Haftada iki kez çağırdıkları görevlilere kan numunesi ve korona virüs için numune aldırıp kovid-19 testi yaptıranlar olduğu öğrenilen isimler, daha sonuç gelmeden beach clup, bar ve ev partilerinde sınırsız eğlenceyi hiç bir sosyal mesafe kuralına uymadan sürdürüyor.

Fatih ŞENDİL