Sokakta antrenman

Wilma Elles Müjdat Kavas'ın yönetti-ği '19' adlı kısa filmde rol aldı. 20 dakika-lık kısa filmde kovid 19'un tedavisini bulan bir bilim adamını koruyan ajanlardan biri-ni oynayan Elles çekim öncesi İstanbul sokaklarında antrenman yaptı. Elles, Yönet-men Müjdat Kavas ve rol arkadaşları ile sokakta uçan tekme atıp prova yaptı.