  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sokakta antrenman

Sokakta antrenman

Sokakta antrenman
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Wilma Elles Müjdat Kavas'ın yönetti-ği '19' adlı kısa filmde rol aldı. 20 dakika-lık kısa filmde kovid 19'un tedavisini bulan bir bilim adamını koruyan ajanlardan biri-ni oynayan Elles çekim öncesi İstanbul sokaklarında antrenman yaptı. Elles, Yönet-men Müjdat Kavas ve rol arkadaşları ile sokakta uçan tekme atıp prova yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokakta antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA