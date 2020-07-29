Yaz akşamları müzikle dolacak

Kerki Solfej organizasyonu ile gerçekleştirilecek yaz konserleri dizisinde Ege'nin önde gelen tatil merkezlerinde müzik rüzgarı esecek. Pandemi'den dolayı verilen uzun aranın ardından ünlü sanatçılar Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de düzenlenecek konserlerle hayranlarıyla buluşacak. Çeşme Antik Tiyatro'da gerçekleşecek konserler dizisinde 31 Temmuz'da Sertap Erener, 2 Ağustos'da Duman, 7 Ağustos Ablukada, 14 Ağustos Cuma Gazapizm, 15 Ağustos'da Erol Evgin ve 22 Ağustos'da ise Levent Yüksel sahne alacak.

MARMARİS

Marmaris Amfi Tiyatro'da 31 Temmuz Cuma Büyük Ev Ablukada, 1 Ağustos Cumartesi Ayta Sözeri, 15 Ağustos Cumartesi Sertab Erener, 16 Ağustos Pazar Duman, 21 Ağustos Cuma Erol Evgin ve 22 Ağustos Cumartesi Gazapizm hayranlarına seslenecek.

KUŞADASI

Kuşadası Amfi Tiyatro'da 1 Ağustos Cumartesi, 2 Ağustos Pazar Erol Evgin, 3 Ağustos Pazartesi Ayta Sözeri, 7 Ağustos Pazartesi Gazapizm, 8 Ağustos Cumartesi Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos Cuma Duman konseri gerçekleştirilecek.

BODRUM

Bodrum Antik Tiyatro'da 1 Ağutos Cumartesi Büyük Ev Ablukada, 2 Ağustos Pazar Ayta Sözeri, 3 Ağustos Pazartesi Duman, 8 Ağustos Cumartesi Gazapizm, 12 Ağustos Çarşamba Levent Yüksel, 15 Ağustos Cumartesi Mabel Matiz, 22 Ağustos Cumartesi Erol Evgin sevenleriyle buluşacak. Biletleri 80 TL ile 200 arasında Biletix'de satışa sunulan konserler saat 21.00'de başlayıp 24.00'da son bulacak.

ŞENOL KANTÜRK