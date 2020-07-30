Çesme’de evlendiler

Sinema ve televizyon dünyasının sempatik ikilisi oyuncu Barış Arduç ile Gupse Özay Çeşme'de evlendi. Pandemi nedeniyle düğün yapmayan çift, balayını ise Çeşme'deki yazlıklarında geçirecekler. Çiftin nikahında, nikah memuru ve şahitlerin yanı sıra aile üyeleri yer aldı. Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları için, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir" demişti.