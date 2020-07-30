Ünlülerden destek

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Sanal alemde gündem olan kanun teklifine sanat ve televizyon dünyasından da destek geldi. Konuyla ilgili ilk paylaşımı yapan şarkıcı Seda Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, birçok ünlü isim de Sayan'ın paylaşımını beğendi.

PAYLAŞIMI ALKIŞ ALDI

Instagram hesabından konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Seda Sayan, Başkan Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake (sahte) hesaplarla milletin ailesine sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Sayan'ın paylaşımını gören oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sunucu Ece Erken, Esra Balamir, Bircan Bali, şarkıcı Tarık Mengüç ile Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan da alkış emojisi koyarak destek verdi.



'HADSİZLER CEZALANDIRILSIN'

Sanat dünyasının ünlü isimleri, hakaret içerikli yorumların önüne geçebilmek için, sosyal medyanın kontrol edilmesi gerekliliğinin tartışıldığı dönemde de destek mesajları paylaşmıştı. Şarkıcı Alişan, "Yasadan niye korktunuz ki? Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil" yorumunda bulunmuş, Demet Akalın ise, "Hadsizler için cezalar gelsin" paylaşımı yapmıştı.