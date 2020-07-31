Davalık olduğu başkan kızının nikahını kıydı

Oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç önceki gün Çeşme'de dünyaevine girdi. İkilinin nikahını ise, geçtiğimiz hafta gelinin babası Avukat Senih Özay'ın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran kıydı. İzmir'de çevre davaları ile tanınan Avukat Senih Özay, Başkan Ekrem Oran'ın Çeşme Projesi ile ilgili sözlerini sert bir dille eleştirmiş ve dava açmıştı. Öte yandan Gupse Özay, Başkan Oran'a "Nikahımızın sizin tarafınızdan kıyılması ne güzel bir şey" sözleriyle teşekkür etti.

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