Ünlülerin bayram rotası Ege kıyıları oldu

Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerine sahip olan Ege kıyıları, Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi görüyor. Yabancı turistlerin yanı sıra sanat dünyasından birçok ünlü isim, hem bayram tatili hem de iş için Ege yolunu tuttu.



ALAÇATI'YA DÖNÜYOR

Ziynet Sali, Merve Oflaz ve Oğulcan Engin ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Dizi çekimleri nedeniyle tatilini yarıda kesen Merve Oflaz, bayram tatili için tekrar Alaçatı'ya döndü. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu tatil için tercihlerini Bodrum'dan yana kullandı. Hamilelik haberleri ile gündeme gelen Ziynet Sali de, Bodrum yolunu tutan isimler arasındaydı.





Uçağa binmeden önce basın mensuplarına poz veren Sali, hamile olmadığını söyleyip "Sevenlerim bana anneliği yakıştırıyorlar ama doğru değil" dedi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI