atv ekranlarının reyting rekortmeni sunucusu Esra Erol, bayram mesajını eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğu kareyle taçlandırdı. Erol fotoğraf seçiminde kararsız kalınca çektikleri tüm pozları paylaştı. "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum" diyen Erol "Sağlıklı ve huzurlu bayramlar" notunu düştü.
Bayram pozu kararsızlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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