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Haberler Sarmaşık ‘Dünyayı iyilik kurtaracak’

‘Dünyayı iyilik kurtaracak’

‘Dünyayı iyilik kurtaracak’
Giriş Tarihi: 1.8.2020
TÜRK sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, bayram mesajını fotoğraf yerine bir video ile paylaştı. Evinin bahçesinde kamera karşısına geçen Koçyiğit, "Ben dünyamızı iyilik kurtaracak diye inanıyorum. Onun için bu mübarek Kurban Bayramı'nda sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ediyorum" diye konuştu.
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