Yavru aslana Mehmet Ali adını verdiler

GEÇTİĞİMİZ günlerde hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyen Mehmet Ali Erbil, yavru aslanlarla da sohbet etmişti. Tesis sahibi Burak Memişoğlu'na, yavru aslanın adı Mehmet Ali olsun önerisi yapıldı. Erbil'in tedavi sürecirde moral bulması için öneriyi kabul eden yetkili, aslana Mehmet Ali adını verdi.

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