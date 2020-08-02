  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Bodrumluları coşturdu

Bodrumluları coşturdu

Bodrumluları coşturdu
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mekanda sahne alan türkücü Bülent Serttaş, hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Serttaş, "Pandemide 11 kilo aldım. 5 kilosunu verdim geriye 6 kilo kaldı. Onu da vereceğim" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sempatik türkücü, programını 'Seyyah' şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrumluları coşturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA