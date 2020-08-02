Bodrumluları coşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mekanda sahne alan türkücü Bülent Serttaş, hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Serttaş, "Pandemide 11 kilo aldım. 5 kilosunu verdim geriye 6 kilo kaldı. Onu da vereceğim" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sempatik türkücü, programını 'Seyyah' şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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