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Haberler Sarmaşık Can Okanar gündemi değerlendiriyor

gündemi değerlendiriyor

Can Okanar gündemi değerlendiriyor
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Televizyon haberciliğinin duayeni Can Okanar, Ajans'ta, günün öne çıkan haberlerini gündemin önemli aktörleri ile birlikte ele alıyor. Türkiye ve dünyada gün ortasındaki tüm sıcak gelişmeler ve son dakika haberleri canlı bağlantılarla A Haber ekranlarına geliyor...
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