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Haberler Sarmaşık Çavi ve Zola’nın sünnet korkusu

ve ’nın sünnet korkusu

Çavi ve Zola’nın sünnet korkusu
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Gençliğim Eyvah'ın bu haftaki bölümünde kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.
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