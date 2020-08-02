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Seren’den Serenay’a bomba yorum

Seren’den Serenay’a bomba yorum
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Cem Yılmaz ile ilişkisini bitirdikten sonra ortalıkta pek görünmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Beyaz kıyafetiyle deniz kenarında poz veren Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den bomba bir yorum geldi. Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Bu gülüşü bilirim benim de vardı böyle bir fotoğrafım hamileyken. Yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.
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