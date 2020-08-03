Anne olmak istiyorum ama hamile değilim

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Çift, 29 Temmuz'da evlenecekti. Ancak Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, evrakların daha erken hazırlanmasını sağlayınca ikili, 28 Temmuz'da nikah masasına oturdu. Ani nikah sonrasında uzun bir süredir aşk yaşayan çiftin bebek bekledikleri iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gupse Özay, söylentileri yalanladı. Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirdi. Çiftin düğünü gelecek yıl yapacağı öğrenilmişti.

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