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Batsın Bu ’yı Gencebay’a söyledi

Batsın Bu Dünya’yı Gencebay’a söyledi
Giriş Tarihi: 3.8.2020
TÜRK pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Bodrum'da sahne aldı. Açık havada gerçekleşen performansı, mekanı dolduran beş yüz kişi izledi. Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafet ile çıkan Süperstar Ajda Pekkan, dansçılarıyla birlikte adeta şov yaptı. Süperstar Ajda Pekkan "Batsın Bu Dünya" şarkısını yorumlarken kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay'a da sevgilerini iletti.

■ TUBA AYHAN
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