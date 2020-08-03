‘Ben ne anlarım futboldan!’

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüpler '22 takımlı lig' önerisiyle federasyona başvuruda bulunmuştu.



OLAY YAPMAYIN

Türkiye'de futbol gündemini meşgul eden konuyla ilgili ünlü şarkıcı Demet Akalın da yorum yaptı. Akalın resmi twitter hesabından 'Süper Lig 22 takım olmalı' 'hasthag'ine destek verdi. Akalın daha sonra, paylaşımını silerek "Arkadaş rica etti, Okan Bey'le koyduk. Ben ne bilirim ligde 22 takımı? Olay yapmayın, bayram bugün. Hadi öptüm" ifadelerini kullandı. Akalın ayrıca, "Siyaset ve sanatçılar kendi işini yapsın bir karışmadığınız futbol vardı" diyen bir takipçisine, "Kesinlikle. Sildim" şeklinde cevap verdi.



