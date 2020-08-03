Yonca Lodi, Işın Karaca’dan helallik istedi

Işın Karca konserini son anda iptal eden otele ve organizasyon yetkililerine ateş püskürdü. Kendisinin ve saz ekibinin çok zor durumda kaldığını belirten Karaca, olayın nedenini soran takipçilerine, "Daha ucuz birini bulmuşlardır" diye cavap verdi. Ancak Instagram hesabından yeni bir açıklama yayınlayan ünlü şarkıcı, yeni solistin Yonca Lodi olduğunu belirterek, "Yonca müzisyen kızdır. Konudan habersiz işi kabul etti. Canım Yoncam, helallik istedi. Bilseydi kabul etmezdi" dedi.

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