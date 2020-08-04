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Haberler Sarmaşık Eğlenceli bir gece olmayacak

Eğlenceli bir gece olmayacak

Eğlenceli bir gece olmayacak
Giriş Tarihi: 4.8.2020

ÜNLÜ söz yazarı ve müzisyen Cem Adrian Bodrum Yalıkavak'ta sahne aldı. Yemekli programda hayatının ilk konserini gerçekleştirdiğini belirten Adrian, "Öncelikle söylemek isterim ki konserimizde eğlenceli bir şarkımız yok. Genelde Bodrum geceleri biraz eğlenceli geçiyor diye duydum ben Çeşmeli olarak. Özellikle kalbinizin kırık noktalarına çok dokunacak şarkılar var. Dilerim hepimiz için çok güzel bir gece olur" sözleriyle sevilen şarkılarını söylemeye devam etti.

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