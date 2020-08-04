Havuzu olmayan villasına iki katı fiyat istiyor

Bölgede emlakçılık yapan yatırım ve gayrimenkul uzmanı Süleyman Gündüz, villanın 3 milyon 500 bin değerinde olduğunu söyledi. Sezen Aksu'nun İzmir'in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu'nda konumlanan lüks villasının havuzu geçen yıl ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

1 AYDA 1 MİLYON ARTIRDI

Haziran ayında ise havuzun inşaatı usulsüzce tamamladığı ve denizin içine doğru 50 metrelik atık su boru hattı döşendiği ortaya çıkmıştı. İhbarların üzerine yetkililer, boru ve bağlantılarını söküp tekrar havuzu mühürlemişti. Sezen Aksu, yaşanan tüm bu olumsuz olaylardan sonra İzmir'deki villasını satışa çıkarma kararı aldı. Villası için geçen ay 5.5 milyon TL isteyen Aksu'nun, şimdilerdeyse fiyatı 6.5 milyon TL'ye çıkarması tepki çekti.



UÇUK BİR RAKAM

YATIRIM ve gayrimenkul uzmanı Süleyman Gündüz, "Bir kişi çıkar 6 milyon 500 bin değil, 10 milyon da verir, onu bilmem. Ancak emsal değerde bir villanın edeceği maksimum rakam 3 milyon 500 bini geçmez, hadi biraz daha zorladın 4 milyon, ama 6 milyon 500 bin lira uçuk bir rakam. Bizim kulağımıza fiyat geliyor, ama her bir satış duyumunda zamlı geliyor. Sezen hanım, böyle konuşarak piyasayı artırmak istiyor olabilir. Bölge raiç bedeli 3 milyon 500 bin lira civarında" dedi.

Fatih ŞENDİL

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