Hem sesi hem sahnesiyle büyüledi

Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar Bodrum Gündoğan'daki Günay Restaurant'ta sahne aldı. Gümüş gri, transparan, Swarovski taşlarla işlenmiş pantolonu ve ipek gömleğiyle sahne alan Arar, güzelliğiyle izleyenleri büyüledi. Arabeskten Türk sanat müziğine, poptan rock müziğe kadar geniş repertuarıyla muhteşem bir konsere imza atan Arar'ı izlemeye gelenler arasında efsane sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre de vardı.