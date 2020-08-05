Geçtiğimiz cuma günü Çeşme'deki The Beach of Momo'da gerçekleşen dayak olayının mağduru Daria Kyryliuk, yaptığımız görüntülü konuşmayla o gün yaşananları Yeni Asır'a anlattı. Bazı gazetelerde ve internet sitelerinde çıkan "Daria'yı sevgilisi dövdü" haberlerini yalanlayan Ukraynalı güzel, "Beni dövenler, mekanın güvenlikçileriydi. Baran bana hiçbir zaman dokunmadı. Otoparkta, Arap arkadaşımızı dövdükleri sırada onu kurtarmaya çalışırken bana da vurmaya başladılar. Erkek arkadaşım beni korumak için araya girdi. Yediğim 2 yumruktan sonra bayılmışım. Tek hatırladığım arabaya beni bindirdiklerinde, hala mekan çalışanlarının kapıyı açıp tekme ve yumruk atmaları oldu. Sonrasında hastanede açtım gözümü. Bugün savcıya şikayetçi olmaya gideceğiz. Desteğinden dolayı Turizm Bakanı'na da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SUÇU YOK

Darbelerin etkisiyle burnu, gözü ve dudağı kanayan Daria, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Olayın şokuyla panik atak geçirdim. Bu yüzden kaldığımız evin yan bahçesine kaçıp saklandım. Çimenlerde yarım saat kadar oturdum. Baran yanıma gelmeye çalıştı fakat şokun etkisiyle uzak durmasını istedim. Yarım saat sonra sakinleşince hep birlikte ambulansla hastaneye gittik" dedi. Daria Kyryliuk, "Ben de kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kötü olayı da Türkiye'ye ya da İzmir'e değil, sadece Momo'ya mal ediyorum. Türkiye çok iyi bir ülke ve hiçbir problemim yok" açıklamasını yaptı.

Muhabirimiz Ercan Akgün, Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'i görüntülü arayıp olayın detaylarını dinledi.



"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Olay günü kendisini telefonla arayıp tehdit ettiklerini söyleyen Baran Güneş ise "Özür dileyeceklerine 'Ne yaparsanız yapın, polisler bizi serbest bırakır. Bize hiçbir şey olmaz' şeklinde konuştular" dedi. Kaldıkları evin kamera kayıtlarıyla ilgili de konuşan Güneş, "O videodaki kişi ben değilim. Bizim şoförümüz İbrahim Erdoğan. Daria yere düştüğü için onunla konuşmaya çalışıyordu. Ben daha sonra geldim. Ben dahil bizden hiç kimse kız arkadaşıma vurmadı. Ben dövmüş olsam, şu anda yanımda durur muydu? Ayrıca mekanda güvenlik kamerası nasıl olmaz. Tabii ki de var ama vermek istemiyorlar. İnşallah savcı bu kişilerden kamera kayıtlarını isteyip gerçeği görecektir" şeklinde konuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MAGANDALIK BU TOPRAKLARDA BARINAMAZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darp edilmesine tepki gösterdi. Şiddeti kınayan Çelik, "Kimse misafirlerimize çirkin davranışta bulunamaz. Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez" dedi.



O MEKAN KAPATILDI

Çeşme'nin Alaçatı beldesinde 6 mekan, korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kapatıldı. Kapatılan mekanların arasında Kyryliuk'un dayak yediğini iddia ettiği The Beach of Momo da yer aldı.

İŞLETME SAHİBİ KONUŞTU: KARALAMA KAMPANYASI

MOMO Beach sahibi Burak Beşer de açıklama yaptı. Beşer, "Açıkçası çok şaşkınız. O yüzden açıklama yapma gereği hissettik. Olay işletmemizin dışında ve iki farklı misafir arasında olmuştur. İki farklı olay var. Bir tanesi tartışmadan ibaret, bu bizim bildiğimiz tarafı. Bilmediğimiz, buradan çıktıktan sonra. Kendisiyle burada tanıştık, arkadaş gruplarıyla da burada tanıştık. Defalarca geldiler, hiçbirinde bir problem yaşamadılar. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz. Görgü tanıkları ve şahitler var. Biz de hukuksal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Ercan AKGÜN

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