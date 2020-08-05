Bayram kilolarından kurtulmanın 10 yolu

BOL SU İÇİN

VÜCUDUN düzenli çalışması ve yağ metabolizmanızı düzenlemek için mutlaka günde 2-2.5 litre su içmeniz gerekir. Bol su içmek aynı zamanda daha tok hissetmenizi sağlayacağı için daha az yemek yemenize yardımcı olur. Ayrıca, yemekten yarım saat önce içilen su sindirimin de kolaylaşmasını sağlar.



DAHA FAZLA HAREKET EDİN

FİZİKSEL aktivitenizi artırmak vücudunuzun enerji harcamasını artırır ve böylece kilo vermeniz kolaylaşır. Haftada 3 gün 1 saat hızlı tempoda yürüyüş yağ yıkımına yardımcı olacaktır. Fakat beslenmenize dikkat etmediğiniz sürece yaptığınız fiziksel aktivite boşa gideceğini unutmayın. Bu nedenle hem hareket etmeye, hem de beslenmeye dikkat etmek gerekir.



LİF TÜKETİMİNİ ARTIRIN

LİF yönünden zengin besinlerin hem uzun süre tok tutucu hem de bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunuyor. Bu da kilo kaybını destekliyor. Bu nedenle öğünlerde taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri tercih edin.



HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

KİLO almaya neden olan ürünler arasında hazır gıdalar ilk sırada geliyor. Hazır gıdaların büyük bir kısmı gereğinden fazla şeker ve yağa sahip olduğu için kilo kontrolünü sağlamak istiyorsanız, bu ürünleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Bunların yerine lif içeriği yüksek sağlıklı besinleri tercih edin.



UYKU SAATİNİZİ DÜZENLEYİN

BESLENME ve egzersiz ile beraber düzenli ve kaliteli bir uyku düzeni de kilo kontrolü için çok önemli. Metabolizmanızın düzgün çalışması ve iştah kontrolü için yani sağlıklı bir kilo için uykunuzun düzenli ve kaliteli olmasına özen gösterin. Bu nedenle günde 7-8 saat uyumaya ve mümkün olduğunca aynı saatlerde yatmaya çalışın. Uykuya geçiş süresinde sıkıntı yaşarsanız da melisa, tıbbi papatya gibi bitki çaylarından yararlanabilirsiniz.



HAFTADA 2 GÜN BALIK TÜKETİN

BALIK içeriğindeki omega-3 sayesinde vücudunuzun çalışma fonksiyonlarını düzenleyerek sağlıklı kiloya ulaşmaya yardımcı olan gıdalar arasında yer alıyor. Bu nedenle haftada mutlaka iki gün balık tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Pişirme şekli de ızgara ya da fırında olmalı.



HAMUR İSLERİNDEN UZAK DURUN

HER ne kadar bizim yemek kültürümüzde hamur işlerinin çok önemli bir yeri bulunma da kilo vermek isteniyorsa bu ürünlerden özellikle uzak durmak gerekiyor. Zira poğaça, börek ve açma gibi günün her saatinde tüketilebilen ürünler çok fazla kaloriye sahip olduğu için kilo almaya neden oluyor.