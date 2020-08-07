Sağlıklı atıştırmalık ay çekırdeği

EN çok tüketilen atıştırmalıklardan biri olan ay çekirdeğinin, saç büyümesini desteklemesi, kalp sağlığını geliştirmesi, kilo vermeye yardımcı olması gibi sağlığa birçok faydası vardır. Vücudunuzun ihtiyacı olan faydalı besinleri içeren ay çekirdeği, önemli miktarda E vitamini ve B6 takviyesi yapar. Vücudun bağışıklık sistemini destekleyen çeşitli antioksidanlar ve karotenoidleri de sağlayan bu atıştırmalık, kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildi de gençleştirir.
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