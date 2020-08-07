Sahnenin tozunu attırdı

POP müziğin yükselen ismi Simge, "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında önceki gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. İlk kez Harbiye'de konser veren Simge, sahne şovu ve performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı, özel tasarlanmış sahnesinde kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni topladı. Son hiti 'Öpücem'i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge, "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diyerek mutluluğunu ifade etti.