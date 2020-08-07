  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sahnenin tozunu attırdı

Sahnenin tozunu attırdı

Sahnenin tozunu attırdı
Giriş Tarihi: 7.8.2020

POP müziğin yükselen ismi Simge, "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında önceki gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. İlk kez Harbiye'de konser veren Simge, sahne şovu ve performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı, özel tasarlanmış sahnesinde kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni topladı. Son hiti 'Öpücem'i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge, "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diyerek mutluluğunu ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahnenin tozunu attırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA