Sıcaklarda kaybettiğiniz mineralleri geri kazanın

Yaşamın her döneminde olduğu gibi sağlıklı beslenme yaz döneminde de oldukça önemlidir. Özellikle yaz mevsimi içerisinde havaların ısınmasıyla birlikte artan sıvı ihtiyacımızı karşılamak için, su ve sıvı gıdaları bol tüketmeliyiz. Yaklaşık 2-2.5 litreye ulaşan sıvı ihtiyacımızı sağlamak için öncelikle su, süt, ayran, çay, limonata, meyve suları gibi sıvıları tüketmeliyiz.

BOL SEBZE VE MEYVE

Sıcaklarda aşırı terleme sonucu vücuttan terle birlikte sodyum, potasyum gibi mineraller de atıldığından, halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu belirtileri görülebilir. Sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran tüketilmesini öneren Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Yasemin Demirsoy, "Potasyum kaybını önlemek için de bol sebze ve meyve tüketilmelidir. Asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve çayları tercih edilebilir" dedi.



KAHVALTIDA BITKI ÇAYI

YAŞAMIN her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinlerin en az 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, bitki çayları tercih edilmelidir.



KEFIRDEN FAYDALANIN

YAZ aylarında fiziksel aktivitemizi artırmak (tempolu yürüyüş ve yüzme) kış aylarında aldığımız fazla kiloları atmamızı sağlar. Böylelikle kemik, kas ve kalp sağlığımızı korumuş oluruz. VÜCUDUMUZUN savunma sistemini korumak için; yoğurt, ayran, kefir gibi gıdaları günde 2-3 su bardağı kadar tüketmeliyiz. Bu gıdaların ishalde de tedavi edici etkileri vardır.



KAHVE YERİNE MEYVE SUYU

TERLEME ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Ayrıca, yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin (zararlı öğeler) atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir.