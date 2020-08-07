Yulaf gün boyu enerjı veriyor

YULAF karbonhidrat bakımından zengindir ve sabahları tüketildiğinde kan şekeri seviyesini düşürmeden daha uzun süreli bir enerji desteği sağlar. Yaraların daha çabuk iyileşmesini ve antibiyotiklerin daha etkili olmasını da sağlayan yulaf, vücudunuzu bakteri, virüs ve mantar gibi çeşitli mikroplara karşı daha dirençli hale getirir. Öte yandan, fiziksel veya ruhsal stres altında olan kişilerde bağışıklık sistemini geliştirip güçlendirir.