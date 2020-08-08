Bayram çocuğu Aleyna

GENÇ popçu Aleyna Tilki önceki akşam Bebek'teydi. Bir arkadaşıyla buluşup boğaza karşı yemek yiyen Tilki, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her fırsatta dünya starı olmak istediğini dile getiren Tilki, "Sürprizlerim var, çok az kaldı. Ben de çok heyecanlıyım. En büyük hayalim dünya starı olmak, onunla ilgili bir şey" dedi. Bayramda harçlık topladığını da söyleyen şarkıcı, "Bayram çok güzel geçti. Harçlık hala alıyorum. Çok sağlam harçlık topladım" dedi.