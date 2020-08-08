Beslenme alışkanlıkları bağışıklığı etkiliyor

Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, ilaçlar ve beslenmenin bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkisi olduğunu bildirdi. Çevresel, psikolojik ve vücut içinden gelen birçok farklı durumun bağışıklık sistemini etkilediğini aktaran Aydın, "Bazen tükettiğimiz besinler, bazen kullandığımız ilaçlar bağışıklık sistemini zayıflatabilir" ifadelerini kullandı.

ŞEKER VÜCUDA ZARARLI

Aşırı karbonhidrat, şeker ve kırmızı et tüketiminin, düşük lifli rafine ürünlerin, doymuş yağdan zengin gıdaların, paketlenmiş ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğine dikkat çeken Aydın, "Bu tür ürünlerin sık ve aşırı tüketimi vücutta iltihap artışına yol açarak hastalıkların gelişimine neden olabilir. Özellikle aşırı şeker tüketiminin, bağışıklık sistemi hücrelerinin bakterilere karşı savunmasını bozduğu iyi bilinen bir konudur. Ekmeğin de fazla tüketilmesi bağışıklığın zayıflamasına neden olabiliyor" dedi.