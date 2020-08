Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı

Mide kanserinin spesifik bir belirtisi olmadığı ve sinsice ilerlediği için risk faktörlerine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Medicana Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, "Genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve hastalığın gelişimine neden olan bazı öncül hastalıkların etkili olduğu düşünülüyor. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü ağız yoluyla bulaşan helikobakter piloriyi kansere neden olan etkenler arasına almıştır" dedi.

SİGARA GELİŞME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bazen tek belirtisinin karın ağrısı olduğu mide kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Uysal, "Sigara kullanımı da risk unsurlarından birini oluşturuyor. Sigara içmeye genç yaşta başlayan ve uzun süreli ağır içici olan kişilerde kanserin gelişme riskinin yaklaşık iki kat arttığı gözlenmiş. Ayrıca bazı beslenme alışkanlıkları da etken olabiliyor. Özellikle fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları ve yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi de riski artırıyor" dedi.



GENETIK AKTARIM

GECE uykudan uyandıracak şekilde mide ağrısı ve hazımsızlık, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştah azalması, erkenden doyma, demir eksikliği, yutma güçlüğü, kansızlık, bulantı ve kusma, dışkının siyah olması gibi belirtiler mide kanserine işaret edebiliyor. Bu belirtiler tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile endoskopi yaptırarak kanser ya da kansere neden olabilecek bazı mide hastalıkları açısından doktor kontrolüne gitmeleri öneriliyor.



C VITAMINI VE KALSIYUM

C vitamini ve kalsiyumdan zengin gıdalar tüketilmeli. Akdeniz tipi beslenme kanser oranını düşürüyor. Mide kanseri; midesinde polip bulunanlarda, helikobakter pilori enfeksiyonu olan veya tütsülenmiş gıda ve turşu gibi yiyecekleri çok fazla tüketen özellikle Asya toplumlarında daha sık görülen bir kanser türüdür. Ama taze sebze meyve tüketiminin olduğu bölgelerde mide kanserinin sıklığı düşmektedir. Mide kanseri belirtisi görüldüğünde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurularak endoskopi yaptırılması gerekir.



BU UYARILARA DIKKAT

MİDE kanserine karşı alınacak önlemler arasında ideal kilonun korunması önemli. Öte yandan taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenirken karbonhidrata sınır getirilmeli. Tuzlu, tütsülenmiş, yağlı, asitli, beklemiş ve hazır gıdalar tüketilmemeli. Hayatınızda sigara veya alkole yer vermeyin. Genetik olarak mide kanseri riskiniz varsa düzenli aralıklarla muayenelerinizi ve helikobakter pilori testini yaptırın.