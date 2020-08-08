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Haberler Sarmaşık Songül Karlı hakkını Tatlı Sert’te arayacak

hakkını Tatlı Sert’te arayacak

Songül Karlı hakkını Tatlı Sert’te arayacak
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı'nın, iki hafta sonra çıkacağı Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı programının başlamasını iple çektiği öğrenildi. Beş sene evli kalıp, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Karlı, Müge Anlı'ya da katılarak gerçekleri anlatacak. Konuyla ilgili evrakları ve belgeleri toplayan Karlı, haklılığını Türk halkının önünde ispatlamaya çalışacak.

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