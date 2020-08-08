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Haberler Sarmaşık Yeni filmi için Türkiye’yi seçti

Yeni filmi için ’yi seçti

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Hindistan’da korona vaka sayılarının artması nedeniyle çekimlerine ara verdiği yeni filmi ‘’nı ’de tamamlayacak.

Yeni filmi için Türkiye’yi seçti
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Hint sinemasının en önemli oyuncu ve yönetmenlerinden Aamir Khan, 1994 yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan son filmi 'Laal Singh Chaddha'nın, pandemi nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak için Türkiye'ye gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2017 yılındaki Türkiye ziyareti sırasında, teknik altyapı ve sinema alanındaki gelişmiş olanakları yerinde görme fırsatı bulan Aamir Khan'ın, yeni filminin çalışmalarını Türkiye'ye taşımaya karar verdiği belirtildi. Çekimlerin büyük bir kısmının ülkemizde yapılacak olan filmin ön hazırlık çalışmaları için Aamir Khan ve yapım ekibi Ağustos ayında ülkemizde olacak. Böylece Türkiye, Ekim ayında başlayacak çekimler boyunca, Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlayacak.

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