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Aneminin çaresi asma yaprağındaki demirde

Aneminin çaresi asma yaprağındaki demirde
Giriş Tarihi: 9.8.2020

HEM yapraklarından hem de meyvelerinden faydalanılan asma, tırmanıcı bir bitkidir. Anemiyi önlemeye yardımcı olduğu da bilinen asma yaprağı, demir minerali bakımından oldukça zengindir. Demir, kırmızı kan hücrelerinde hemoglobinin oluşmasında önemli bir role sahiptir. Bu etkisi demirin emilimine katkıda bulunan C vitamini ile desteklenirse aneminin önlenmesinde büyük fayda sağlayabilir. Asma yaprağı tüketilirken portakal suyu içilebilir.

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