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Felekten bir gece

Felekten bir gece
Giriş Tarihi: 9.8.2020

İzmir Urla'da restoran ve otel işletmeciliği yapan Sezer Dermenci önceki akşam kendisine ait restoranda sevgilisi Ivana Sert ve arkadaşlarını ağırladı. Ivana Sert, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ve Güler Çetingöz'ün katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Dostlarıyla beraber felekten bir gece çalan Sert, sabahın ilk ışıklarına kadar sevgilisiyle birlikte eğlendi. Sezer Dermenci, Ivana Sert ve arkadaşları, çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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