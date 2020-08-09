Gögüs kanserine karsı soya fasulyesi tüketin

Östrojen bakımından zengin olan soya fasulyesi kadın sağlığı için son derece önemli bir besin. Yapılan araştırmalarda göğüs kanseri tedavisinde soyanın yararlarını ortaya koyan çok sayıda yayımlanmış bilimsel ve klinik çalışmaya rastlamak mümkün. Soya fasulyesinden elde edilen bir tür peynir olan ve iyi bir protein kaynağı olan tofunun, içeriğinde bulunan isoflavin adlı maddeler östrojeni azaltabiliyor. Uzmanlar göğüs kanserinden endişelenenlerin tofu yemesini öneriyor.