Yeni Asır’ın mutlu günü

Aslı Akkaya'nın organizasyonuyla salgın kurallarına uygun şekilde eğlenen Öznur çifti, mutluluklarını mesafeli de olsa sevenleri ve yakınlarıyla paylaştı. Gelinin şahitliğini yakın arkadaşları Sinem Dülger ve Gözde Akça yaparken, damadın şahitleri ise yengesi Ümit Öznur ile Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özrençber oldu. Yasemin ve Ulaş Öznur çifti, balayı tatili için Fethiye'yi tercih etti. Yeni Asır ailesi olarak genç çiftimize mutluluklar diliyoruz.

Ercan AKGÜN