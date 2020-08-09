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Haberler Sarmaşık Yeni Asır’ın mutlu günü

’ın mutlu günü

Gazetemizin sayfa tasarımcılarından Yasemin Tosun, turizmci ile yaşamını birleştirdi. Bir yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve geçtiğimiz ay nişan yüzüklerini takan çift, İnciraltı Şehri Garden'da attıkları imza ile dünya evine girdi.

Yeni Asır’ın mutlu günü
Giriş Tarihi: 9.8.2020

Aslı Akkaya'nın organizasyonuyla salgın kurallarına uygun şekilde eğlenen Öznur çifti, mutluluklarını mesafeli de olsa sevenleri ve yakınlarıyla paylaştı. Gelinin şahitliğini yakın arkadaşları Sinem Dülger ve Gözde Akça yaparken, damadın şahitleri ise yengesi Ümit Öznur ile Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özrençber oldu. Yasemin ve Ulaş Öznur çifti, balayı tatili için Fethiye'yi tercih etti. Yeni Asır ailesi olarak genç çiftimize mutluluklar diliyoruz.

Ercan AKGÜN

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