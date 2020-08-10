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Haberler Sarmaşık Çağla ailenin içine sızıyor

ailenin içine sızıyor

Çağla ailenin içine sızıyor
Giriş Tarihi: 10.8.2020
Gençliğim Eyvah, 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.
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