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Haberler Sarmaşık Güvendigi mekanda sahneye çıkıyor

Güvendigi mekanda sahneye çıkıyor

Güvendigi mekanda sahneye çıkıyor
Giriş Tarihi: 10.8.2020
GEÇTİĞİMİZ yıl akciğerinden operasyon geçiren Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sevcan Orhan, zor günleri geride bıraktı. Nişantaşı'nda görüntülenen Orhan, pandemide 4 ay sahneye çıkmadığını açıkladı. Ünlü şarkıcı "Uzun bir aradan sonra geçen ay sahneye çıktım. Sağlığım için güvendiğim mekanlarda sahne almaya dikkat ediyorum" dedi.
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