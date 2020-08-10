Güvendigi mekanda sahneye çıkıyor

GEÇTİĞİMİZ yıl akciğerinden operasyon geçiren Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sevcan Orhan, zor günleri geride bıraktı. Nişantaşı'nda görüntülenen Orhan, pandemide 4 ay sahneye çıkmadığını açıkladı. Ünlü şarkıcı "Uzun bir aradan sonra geçen ay sahneye çıktım. Sağlığım için güvendiğim mekanlarda sahne almaya dikkat ediyorum" dedi.
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