Melisa, Umut’un evinde kalıyor

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Tuba Büyüküstün ile 3 ay önce ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çeşme tatilinden dönen Evirgen ve Şenolsun'un aynı evde kaldığı görüldü. Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in Emirgan'daki lüks villasından çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin, "İlişkiniz hayırlı olsun! Çok mutlu gözüküyorsunuz?" sorusuna Melisa Şenolsun, "Teşekkür ederim" diyerek Atiye dizisinin ulaştırma arabasına binerek setin yolunu tuttu.

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