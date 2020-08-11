‘3 numaramla tanışmaya az kaldı’

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz tekrar annelik heyecanı yaşıyor. Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu, paylaşımına "3 numaramla tanışmama az kaldı" notunu düştü. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. Yağmur Sarıoğlu, çocukları ile birlikte çekilen bu karesine ise "Benim aşklarım ağabey, abla olacak" notunu düştü. Sarıoğlu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.