Babalar büyük ödül için yarışıyor

FERİT Aktuğ'un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, bu akşam ikinci bölümüyle saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek! Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. Bu hafta Tokat ailesinden Cemil Tokat, Şişko ailesinden Yunus Şişko, Tanır ailesinden Göksel Tanır, Türk ailesinden Serkan Türk büyük ödül için aileleri adına yarışacak!



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