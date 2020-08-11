Demir emilimi için c vitamini şart

Vücutta oksijenin taşınmasından büyümeye yardımcı olmasına ve hastalıklardan korunmaya dek vazgeçilmez bir rolü olan demirin, besinlerle yeterince alınmadığında ve vücutta yetersiz kaldığında demir eksikliği anemisi gelişiyor. Anemi geliştiğinde çocuklarda çarpıntıdan iştahsızlık, halsizlik, baş dönmesi ve ağız içinde yaralara dek birçok bulgu ortaya çıkabiliyor. Sık enfeksiyon geçirme, dikkatini toplayamama ve anlama güçlüğü de yaşanabilir.



MUTLAKA TETKİK YAPILMALI

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi "Pandemi döneminde çocukların bağışıklığını desteklemek adına demir çok daha önem taşımaktadır. Bağışıklık sisteminin iyi çalışabilmesi, vucudun mikro ve makrobesin öğelerinin dengeli alınmasıyla yakından ilişkilidir. Demir en önemli mikrobesin öğelerinden biridir; eksikliğini gösteren bulgular var ise, hızlı büyüme dönemlerinde tetkik yapılarak düşük ise mutlaka tedavi edilmelidir." diyor. Pandemi döneminde çocukların bağışıklığını desteklemek adına demirin özellikle önem taşıdığını vurgulayan Dr. Eda Sünnetçi, çocuklarda demir eksikliğine karşı etkili önerilerde bulundu.



YUMURTAYI YESİL YAPRAKLILARLA TÜKETİN

DR. Eda Sünnetçi, "Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demirin yapısı nedeniyle emilimi azdır ve kalsiyum içeren besinler ile birlikte alınması halinde demir emilimi azalır. Bu nedenle bir arada tükettirmeyin. Yine; süt ve süt ürünleri de demirin emilimini azalttığından pekmez ve yumurta ile süt içirmeyin. Aralarında bir saat olmasına dikkat edin. Yumurtanın C vitamininden zengin yeşilliklerle verilmesi demir oranını artırıyor" dedi.



GÜNLÜK 2 BARDAGI GEÇMEMELİ

GÜNLÜK inek sütü tüketiminin iki su bardağı ile sınırlandırılması gerekiyor. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, 1 yaşından önce inek sütü başlanan ve günlük süt tüketimi 500 ml'den fazla olanlar, demirden zengin gıdalarla yeterince beslenemeyenler, kronik hastalığı olan çocuklar, zayıflama diyetleri yapanlar, yeme bozuklukları olan çocuklar demir eksikliği açısından risk altında bulunuyor.



DEMİR ZENGİNİ KURU BAKLAGİL

C vitamini içeren içecek ve yiyecekler demir emilimini artırıyor. Ayrıca kırmızı et çeşitleri, karaciğer, yumurta sarısı, beyaz et ve kuru baklagiller gibi demirden zengin besinleri tüketmesine özen gösterin. Çocuklarda bu gıdaların uygun porsiyonlar halinde her birinin haftada en az dört-beş kez tüketilmesi demirden yeterli beslenmeyi sağlıyor.



İLK 6 AY ANNE SÜTÜ ÖNEMLİ

ÇOCUKLUK döneminde demir eksikliği gelişimini önlemek için mutlaka bebeğinizi anne sütü ile beslemeye özen gösterin. Doğumdan sonra ilk altı ay sadece anne sütü ile besleyin. Altı aydan sonra, anne sütünün yanında, demirden zengin içerikli ek gıdalarla beslemeye başlayın. Bebeğiniz anne sütü alamıyorsa ek gıdanın yanında demirden zengin formüla mama ile besleyebilirsiniz.