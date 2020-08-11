Diyet dostu ahududu

Lezzetiyle herkesin damak tadına uyan ahududu kolesterol içermez, çok az yağ ve sodyum barındırır. Bir fincan ahududu 64 kalori içerir ve diyet yapanlar için iyi bir seçimdir. Ahududunun yüksek antioksidan seviyeleri kansere karşı koruma da sağlayabilir. Ayrıca ahududu üzerinde yapılan çalışmalar kolon, prostat, meme ve oral kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini göstermiştir. Ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler, hücrelerdeki C vitamini düzeyini yükseltirler.