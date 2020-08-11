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Haberler Sarmaşık Karan büyüyor giysiler küçülüyor

Karan büyüyor giysiler küçülüyor

Karan büyüyor giysiler küçülüyor
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte lışveriş merkezinde görüntülendi. Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de oğulları Karan için alışveriş yaptıklarını söyleyen Özçivit çifti, "Her geçen gün biraz daha büyüyor. Giysileri artık küçük gelmeye başladı, biz de kısa bir alışveriş yapalım istedik. Her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Bu süreçte olabildiğince evde kalıp sosyal mesafeye titizlikle dikkat ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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