Kökenini Kapadokya’da öğrendi

Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında devam eden, Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncuları Jessica May ve Hilmi Cem İntepe, Litvanya Fahri Konsolosluğunu ziyaret etti. 9 yıldan beri Türkiye'de yaşadığını ve Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini May; "Burada da kaldığımız otelin sahibi Yakup Dinler, Litvanya'nın Fahri Konsolosu çıkınca mutluluğum arttı. Çünkü dedem ve babaannem Litvanya'da doğup, çocukken Brezilya'ya gitmişler. Yakup Bey'den onların kökenleri hakkında bir sürü şey öğrendim. Eski Litvanya fotoğraflarına baktım. Çok güzel bir deneyimdi" dedi. "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında olacak.