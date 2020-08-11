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Haberler Sarmaşık Kombucha çayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kombucha çayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Doğu Asya'nın fermente içeceği kombucha çayının, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine birçok yararı bulunuyor. Scobby isimli mayadan, siyah veya yeşil çaydan yapılan içecek, birçok evde de yerini almaya başladı. Yazın 8 gün, kışın ise 15 günde evde kolaylıkla hazırlanabilen çay, korona virüs salgını sürecinde de bağışıklık güçlendirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Detoks etkisi olduğu için karaciğere fayda sağlıyan kombucha çayı, B vitamini içerdiği için enerji de veriyor.

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