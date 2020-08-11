Kombucha çayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Doğu Asya'nın fermente içeceği kombucha çayının, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine birçok yararı bulunuyor. Scobby isimli mayadan, siyah veya yeşil çaydan yapılan içecek, birçok evde de yerini almaya başladı. Yazın 8 gün, kışın ise 15 günde evde kolaylıkla hazırlanabilen çay, korona virüs salgını sürecinde de bağışıklık güçlendirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Detoks etkisi olduğu için karaciğere fayda sağlıyan kombucha çayı, B vitamini içerdiği için enerji de veriyor.