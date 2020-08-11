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Haberler Sarmaşık Özlem Yıldız ocak basına geçti

ocak basına geçti

Özlem Yıldız ocak basına geçti
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Bodrum'da tatil yapan eski manken ve sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Azka Otel'de kebap ocağının başına geçti. Her pazar olduğu gibi tatilcilere özel, Türk mutfağının harika yemeklerini yapan Şef İbrahim Selen ve Hasan Tanko'nun bu haftaki menüsünde kebap çeşitleri vardı. Ocağın başına sürpriz bir şekilde geçerek Adana kebabı ve ciğer pişiren Özlem Yıldız, "On parmağında on marifet var" dedirtti.

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