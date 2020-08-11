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Sıcak havalarda burun kanamalarına dikkat

Sıcak havalarda burun kanamalarına dikkat
Giriş Tarihi: 11.8.2020

KBB Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Altunay, yaz mevsiminde artış gösteren burun kanamalarının kişide ve çevresinde panik oluşturduğunu söyledi. Paniklemeden önce kanamanın durdurulmaya çalışılması gerektiğini belirten Altunay, "Burun kanaması çocukluk çağında en sık yapısal ve genetik faktörler, mekanik travmalar, erişkinde ise yüksek tansiyon nedeniyle görülüyor. Ancak önce doğru yöntemle kanama durdurulmalı ve sonra nedeni araştırılmalıdır" dedi.

CİDDİYE ALINMALI
Burun kanalının önünde ve arkasında yüzeye yakın konumlanmış birçok kan damarı barındırdığını belirten Altunay, her burun kanamasının tehlikeli olmamasına rağmen ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Altunay, "Burun kanamaları özellikle yaz döneminde farklı nedenlerle de olsa her yaş grubunda sık görülür, kişide ve çevresinde panik oluşturur. Bu durumda hasta kesinlikle yatırılmaz oturur vaziyette başparmak ve işaret parmakları ile buruna baskı uygulanır. Buna rağmen devam ediyorsa burun içine buzlu su çekilir ve sümkürülmeden silinir" dedi.

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