  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Bronz ve pürüzsüz ten için kakao yağı

Bronz ve pürüzsüz ten için

Bronz ve pürüzsüz ten için kakao yağı
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Genellikle yaz aylarında bronzlaşmak için tercih edilen, kokusuyla cezbeden kakao yağı, bakım ritüellerinin de vazgeçilmezi. Kakao yağı, hem plajda arzu edilen bronzlaşmaya kavuşmanıza hem de güzellik rutinlerinizde cildi nemlendirirken cildin yeniden yapılanmasına yardımcı oluyor. Bronzlaşmanın daha hızlı ve kalıcı olmasını sağlayan kakao yağı, nemlendirici özelliği nedeniyle kuruyan cildin, çatlayan dudakların bakımında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle ciltte oluşan çatlakların oluşumunu engelliyor, var olan çatlakların görünümünü en aza indiriyor. Kuru ve yıpranmış saçların sağlığına kavuşmasına destek oluyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bronz ve pürüzsüz ten için kakao yağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA