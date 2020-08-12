Bronz ve pürüzsüz ten için kakao yağı

Genellikle yaz aylarında bronzlaşmak için tercih edilen, kokusuyla cezbeden kakao yağı, bakım ritüellerinin de vazgeçilmezi. Kakao yağı, hem plajda arzu edilen bronzlaşmaya kavuşmanıza hem de güzellik rutinlerinizde cildi nemlendirirken cildin yeniden yapılanmasına yardımcı oluyor. Bronzlaşmanın daha hızlı ve kalıcı olmasını sağlayan kakao yağı, nemlendirici özelliği nedeniyle kuruyan cildin, çatlayan dudakların bakımında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle ciltte oluşan çatlakların oluşumunu engelliyor, var olan çatlakların görünümünü en aza indiriyor. Kuru ve yıpranmış saçların sağlığına kavuşmasına destek oluyor.